Украинцев не было на борту танкера Davide B, на который напали пираты в Гвинейском заливе, - МИД

На борту танкера Davide B, который подвергся атаке пиратов в Гвинейском заливе, не было украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко

"По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. На борту были украинские моряки.

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