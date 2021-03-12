Украинцев не было на борту танкера Davide B, на который напали пираты в Гвинейском заливе, - МИД
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На борту танкера Davide B, который подвергся атаке пиратов в Гвинейском заливе, не было украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко
"По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. На борту были украинские моряки.