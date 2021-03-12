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Пока нет мирного плана по Донбассу. Россия должна утвердить предложения, разработанные Францией и Германией совместно с Украиной, - Кравчук

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Пока нет мирного плана по Донбассу. Россия должна утвердить предложения, разработанные Францией и Германией совместно с Украиной, - Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что пока нет мирного плана по Донбассу.

 Для этого Россия должна утвердить направленные ей предложения, которые разработаны при участии Франции и Германии. Об этом Кравчук заявил в интервью "5 каналу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, соответствующие предложения были направлены в РФ для утверждения.

"План разработан Германией, Францией, доработанный Украиной. И сейчас находится на изучении в России. То есть, плана нет. Он является предложением. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись Россия. Потому что война у нас не с Францией и не с Германией, а с Россией", - сказал Кравчук.

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  • Frol Fedoroff
    Теперь вы можете только хрюкать. ***** вам формулу Штанмайера через неадекватного преЗедента и всяких ДЕрмаков втюхал и ржет - Извольте выполнять взятые обязательства
  • Джура
    Тю, а кому від тих потішних "рішень" РНБО, стало холодно чи жарко? Клоунський цирк і фарс.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    коцапы во всю проводят военную подготовку, а эти бумажки составляют, которые коцапы выполнять никогда не будут...
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