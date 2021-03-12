Навального вывезли из СИЗО. Куда и зачем - неизвестно, - адвокаты российского оппозиционера
Об этом заявил его адвокат Вадим Кобзев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.
"Нам сообщили, что его увезли из СИЗО. Куда именно — не сообщили", — сказал адвокат.
По его словам, нет даже предположений, куда и зачем могли увезти Навального.
"ФСИН скрывает и от родственников, и от адвокатов место нахождение Алексея. В предыдущий раз мы самостоятельно его нашли в СИЗО Кольчугино. Сейчас, видимо, предлагается нам также искать его самим везде, где возможно", - сообщила "Эхо Москвы" другой адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.
Ранее в ООН выступили с обращением к России по ситуации с Навальным.
20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. После возвращения в РФ его задержали.
2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.