Навального вывезли из СИЗО. Куда и зачем - неизвестно, - адвокаты российского оппозиционера

Российского оппозиционера Алексея Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области.

Об этом заявил его адвокат Вадим Кобзев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

"Нам сообщили, что его увезли из СИЗО. Куда именно — не сообщили", — сказал адвокат.

По его словам, нет даже предположений, куда и зачем могли увезти Навального.

"ФСИН скрывает и от родственников, и от адвокатов место нахождение Алексея. В предыдущий раз мы самостоятельно его нашли в СИЗО Кольчугино. Сейчас, видимо, предлагается нам также искать его самим везде, где возможно", - сообщила "Эхо Москвы" другой адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

Ранее в ООН выступили с обращением к России по ситуации с Навальным.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. После возвращения в РФ его задержали.

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2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.