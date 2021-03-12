Умерших от коронавируса не обязательно кремировать или хоронить в плотном пакете. Организаторы похорон часто спекулируют на состоянии родных, - Ляшко

В отношении умерших от коронавируса кремация и захоронение тела в плотном пакете совсем не обязательны.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вижу немало публикаций в средствах массовой информации и соцсетях о, порой, дикарских вещах, которые происходят во время захоронений умерших от ковида. Уверяю, что в соответствии с действующими правилами и рекомендациями от Минздрава по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19) люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности", - уточнил он.

Ляшко также уточнил, что согласно постановлению Минздрава, только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего, его прячут в плотном пакете, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни. Если соблюдать все прописанные нормы и правила при захоронении и безопасном обращении с телами умерших, проблем не должно возникать.

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"К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных. Еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к процессу организации похорон. Не злоупотребляйте растерянным состоянием родных и не спекулируйте на прописанных нормах, ведь там нет ограничивающих правил, что ТОЛЬКО кремация умершего или захоронения ТОЛЬКО в плотном пакете!", - подчеркнул Ляшко.