За две недели кампании по вакцинации от COVID-19 было утилизировано 97 доз вакцины, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины заявляет, что за две недели кампании по вакцинации от COVID-19 общее количество неиспользованной вакцины составило 97 доз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на утро 9.03.2021 года общее количество неиспользованных доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, а именно разбито, повреждено или не подлежит использованию составило 97 доз", - говорится в ответе Министерства на запрос агентства.

В министерстве подчеркнули, что это более чем в 50 раз меньше заложенного показателя потери, определенного приказом Минздрава.

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По данным Министерства здравоохранения на данный момент 38 237 людей было провакцинировано первой дозой вакцины от COVID-19 с начала кампании по вакцинации, которая в Украине началась 24 февраля 2021 года.