В деле по расстрелу евромайдановцев перед Хмельницким СБУ исчезли доказательства: видеозаписи, фото и пуля, - адвокат Закревская

На заседании суда по делу о расстреле активистов Евромайдана перед Хмельницким СБУ 19.02.2014 прокуроры заявили, что из материалов исчезли видео- и фотозаписи, а также пуля.

Об этом рассказала адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание по расстрелу перед Хмельницким СБУ 19.02.2014. Исследуем протокол осмотра места происшествия прямо в день расстрела, к протоколу должен добавляться флешноситель с видеозаписью. Но видеозаписи нет. Суд спрашивает почему? Прокурор Малашич. К сожалению, данное уголовное производство длительное время расследовалось различными подразделениями военной прокуратуры и когда это производство попало в Генеральную прокуратуру большая часть доказательств, к сожалению, просто исчезла. Это и видео и фото записи - приложения к протоколу и пуля", - заявила Закревская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дела Майдана: Суд разрешил досудебное расследование в отношении двух экс-"беркутовцев"

Напомним, досудебным следствием установлено, что 19 февраля 2014 года перед зданием УСБУ в Хмельницкой области проходил митинг активистов Евромайдана. По версии следствия, находящийся в зданий сотрудник спецназа "Альфа" Тарадай с целью отражения мнимого нападения, действуя умышленно, совершил несколько выстрелов из пулемета в направлении нижней части дверей центрального входа. В результате стрельбы были ранены 4 человека, один из которых погиб.

18 декабря 2018 года Подольский районный суд Киева отказался арестовать бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Виктора Крайтора и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

9 января 2019 года суд отпустил на поруки бойца "Альфы" Тарадая, подозреваемого в расстреле протестующих в Хмельницком зимой 2014 года. Более детально об этом можно прочитать в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "СБУ укрывает Виталия Тарадая - убийцу героев Небесной Сотни".