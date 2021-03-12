С 17:00 из-за непогоды временно ограничат въезд крупногабаритного транспорта в Киев, - КГГА

12 марта в столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах - гололедица. В связи с этим, с 17:00 начнет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, соответствующее решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - говорится в сообщении.

Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть эту информацию.

Городская власть обращается к киевлянам с просьбой по возможности оставаться дома в период осложнения погодных условий.

Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.

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