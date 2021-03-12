На Подоле создается научно-исследовательский кластер для сотен молодых ученых - исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк

Компания "Фармак" планируете построить новый R&D центр в Киеве.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"Сегодня мы хотим делать не только индустриализацию, а и создавать наукоемкие профессии. То есть давать возможность украинским специалистам не ехать в Польшу собирать клубнику, а находить реально достойные рабочие места и создавать добавленную стоимость здесь. Фарма - это одна из крупнейших отраслей в плане создания добавленной стоимости. По разным оценкам, одно рабочее место в фармацевтике создает от 12 до 16 рабочих мест в смежных отраслях.

Кроме суперсовременных производств мы создаем научно-исследовательский кластер на Подоле, где на современном оборудовании будет работать не менее 150-200 ученых. Строительство уже идет", - сказал он.

Читайте также: Мы инвестируем 50 млн долларов в год в производственные мощности, а застройщики ставят перед фактом, что им нужна земля, на которой стоит производство, - исполнительный директор "Фармак" Костюк

Также Костюк отметил, что в мировой практике часто инвестиции в R & D освобождаются от налогообложения, и "Фармак" планирует на уровне отрасли предлагать концепцию стимулирования инвестиций в исследования и разработки.

Полное интервью с Владимиром Костюком читайте здесь.