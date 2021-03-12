На Волыни проходит обновление больниц: реконструируют приемные отделения

В Волынской области проходит реконструкция приемных отделений больничных учреждений региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу проекта "Большая стройка".

В частности, реконструкция приемного отделения Волынской областной клинической больницы, с бюджетом в 20 млн грн, близится к завершению. Так, в отделении был проведен ремонт внутри и снаружи, а также установлены новые окна. Кроме того, здесь позаботились о беспрепятственном доступе для людей с ограниченными физическими возможностями.

Во время реконструкции приемного отделения городской клинической больницы Луцка было предусмотрено, что в некоторых случаях лечение пациентов может начинаться прямо в приемном. Для этого будут оборудованы смотровые и консультативные помещения, процедурно-перевязочная комната, а также палаты с кроватями для временного пребывания пациентов. Также будет расширена общая площадь отделения.

Приемное отделение центральной городской больницы города Нововолынск также попало в программу реконструкции.

Отмечается, что реконструкция приемных отделений позволит спасать жизнь и здоровье людей намного быстрее. После ее завершения в приемных отделениях устанавливают новые КТ, рентген-аппараты и другую медтехнику.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области в рамках программы "Большая стройка" реконструируют 11 приемных отделений в опорных больницах.

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