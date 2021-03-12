Больные дети в недавно открытом корпусе "ОХМАТДЕТа" находятся в критических условиях, - Корчинская. ДОКУМЕНТ

Новый корпус НДСБ "ОХМАТДЕТ" находится в критическом состоянии из-за того, что правительство не выделяет средства на его обслуживание.

Об этом волонтер и общественный деятель Оксана Корчинская сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Наша срочная помощь нужна тяжелобольным детям со всей Украины с онкогематологическими заболеваниями. Сейчас больные дети в новом корпусе НДСБ "ОХМАТДЕТ" находится в критических условиях", - отмечает Корчинская.

По ее словам, в новом корпусе Национальной детской больницы "ОХМАТДЕТ", где полгода тому назад министр здравоохранения и президент Украины открыли новые онкогематологические отделения, пока 10% влажности при норме 40-50%.

"Проблема не только в том, что потрескались большинство дверей, ценные антибактериальнные панели в палатах, боксах для высокодозовой химиотерапии. Главное - это прямая угроза жизни детей с тяжелой онкологией! Попечительский волонтерский совет получил объяснения от компании генерального подрядчика. Вчера в очередной раз было совещание всех служб больницы, государственного предприятия, генерального подрядчика и представителя СБУ, который прикомандирован в больницу. Пока мы не увидели решения срочных проблем. Ответственность все перекладывают друг на друга...", - отметила Корчинская.

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Она подчеркнула, что Кабинет Министров Украины, Министерство финансов и Минздрав не выделили деньги НДСБ "ОХМАТДЕТ" на обслуживание всех сверхсложных систем нового корпуса, в том числе на оплату электроэнергии и коммунальные платежи новостроя..

"Выделены деньги только на закупку расходных материалов, ждем тендеров по закупке фильтров, которые нужно менять каждый месяц. До сих пор Минздравом не подписаны новые штаты для работы отделений в новом корпусе. Медики всей больницы с нового года не получают ковидные доплаты, хотя в больнице лечатся тяжелобольные дети, в том числе с ковид. Несколько инженеров в штате больницы не могут поддерживать системы стоимостью более 2 миллиардов гривен! ️

Фактически, если сейчас не вмешается Кабинет Министров Украины нужно закрывать новый корпус и переводить больных детей, в том числе после трансплантации костного мозга в старый корпус, который тоже давно нуждается в ремонте", - отметила Корчинская.

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