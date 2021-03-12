В Виннице из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 вводят ограничения "красной" зоны, - горсовет. ДОКУМЕНТ
Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19... в Виннице вводятся карантинные ограничения "красного" уровня по запрету проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры", - говорится в сообщении.
Таким образом, в городе будет запрещено проводить массовые культурные и развлекательные мероприятия, а также не разрешена работа спортивных заведений.
Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с субботы, 13 марта.
Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" зоне действуют самые жесткие ограничения, "оранжевая" - зона риска, "желтая" - общие ограничения, а "зеленая" позволяет смягчить карантин.