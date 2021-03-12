НКРЭКУ превратилась в прислугу олигархов, которые хотят получать электроэнергию за бесценок, - "слуга народа" Буймистер

Национальный энергетический регулятор НКРЭКУ превратился в прислугу для отдельных олигархов, которые стремятся получать электроэнергию на свои электрометаллургические и ферросплавные предприятия за бесценок.



Об этом заявила народный депутат ( "Слуга народа") Людмила Буймистер.



"НКРЭКУ - окончательно превратилась в прислугу олигархов. Олигархов, стремящихся за бесценок получать электроэнергию для своих предприятий и которым безраздичны энергетическая безопасность страны, десятки тысяч рабочих мест, война с Россией и интеграция с ЕС ", - заявила Буймистер.



Она отметила, что регулятор откровенно встал на сторону одного конкретного олигарха "с интересами в ферросплавном электрометаллургическом бизнесе".

"С момента назначения сегодняшнего состава НКРЭКУ их идеей-фикс было, чтобы 5 заводов одного человека могли покупать электрическую энергию дешевле, чем все остальные в этой стране. Для этого открыли импорт из России, для этого чуть не обанкротили Энергоатом и обманули международных инвесторов ", - отметила нардеп.

Слепое выполнение регулятором прихотей олигарха привело к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний.

"Действующий состав НКРЭКУ войдет в историю страны как наиболее непрофессиональный регулятор, который за 1 год умудрился умертвить энергетический комплекс государства", - добавила нардеп.



Она также призвала СНБО вмешаться в ситуацию и спасти энергетику от "прислужников олигархов в НКРЭКУ".