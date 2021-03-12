Филарет обратился к Зеленскому, чтобы президент попросил у патриарха Варфоломея новый Томос для Украины
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте УПЦ КП.
"Духовенство и верующие Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата с радостью в который раз будут приветствовать, как гостя, Его Святейшество Патриарха Варфоломея на украинской земле в случае, если он, во время своего визита, вручит Томос о предоставлении Украинской Православной Церкви статуса Патриархата", - говорится в сообщении.
По словам Филарета, это будет долгожданным актом справедливости в отношении украинского народа и "обеспечит реальную автокефалию нашей Церкви".
"Обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому и представителям украинской власти с просьбой, накануне визита, поставить перед Его Всесвятейшеством Патриархом Варфоломеем вопрос предоставления нового Томоса, который бы полностью соответствовал тому историческому месту и значимости, которую играла и играет Украинская Церковь в мировом Православии", - подчеркнул Филарет.
Напомним, ранее сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю 30-летия независимости.