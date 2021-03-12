Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение ПДД и вождение в пьяном виде

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" № 1231-IX, который Верховная Рада приняла 16 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Подчеркивается, что закон усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.

Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала законопроект об усилении ответственности за вождение в пьяном виде

"Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Также документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи, с обязательным приобщением таких материалов в протокол об административном правонарушении", - подчеркивается в сообщении.

Закон также предусматривает возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.