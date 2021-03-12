Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотрения инициативы восстановления поездок между Украиной и Израилем по "зеленым паспортам".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Спасибо Нетаньяху за готовность содействовать в ускорении поставки вакцины против COVID-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья. "Зеленые паспорта" могут восстановить авиапутешествия между Украиной и Израилем. Мы готовы обсуждать эту инициативу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не рассматривает вопрос введения международных свидетельств о проведении вакцинации.

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