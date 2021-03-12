Новости • Коронавирус и карантин

Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации

1 98035
Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотрения инициативы восстановления поездок между Украиной и Израилем по "зеленым паспортам".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Спасибо Нетаньяху за готовность содействовать в ускорении поставки вакцины против COVID-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья. "Зеленые паспорта" могут восстановить авиапутешествия между Украиной и Израилем. Мы готовы обсуждать эту инициативу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не рассматривает вопрос введения международных свидетельств о проведении вакцинации.

Также читайте: Армия Израиля заявила о получении "коллективного иммунитета" среди военных

Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность путешествий между Украиной и Израилем по паспортам вакцинации 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • mrSmith
    Зеленскому можно и по ветеринарному паспорту.
  • HappyLand
    Тобто ізраїльтяни мають вакцинацію практично поголовно, в Україні по-факту вакцинування ще навіть не починалось.
    В результаті iзраїльтяни без проблем в'їжджатимуть в Україну, а українці в Ізраїль ні.

    Питання. Нафіга нам такий договір?
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Еврей их Израиля тут уже не зря тусуется, скоро вопрос о воровстве земли подниматься будет.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости