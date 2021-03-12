Независимость НБУ - жизненно важный принцип для МВФ, - представитель Фонда Райс

Независимость Национального банка является жизненно важным принципом для Международного валютного фонда.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс в ходе пресс-брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать заявления первого замглавы Нацбанка Катерины Рожковой о цензуре в НБУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Независимость центральных банков - жизненно важный принцип для МВФ, для всех стран. И как вы знаете, независимость Национального банка Украины - это одна из областей, за которой мы очень внимательно следим. Потому что, опять же, независимость центрального банка является ключом к микроэкономической стабильности, к доверию инвесторов, финансовой стабильности, защите финансовой системы и так далее", - сказал Райс.

При этом приедставитель МВФ добавил, что в равной степени важна также и независимость и эффективность украинских антикоррупционных институций.

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"В равной степени я бы добавил, что сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институций также является важным предварительным условием для инвестиций в рост и является требованием действующей программы поддержки МВФ, статус которой обсуждается", - отметил Райс.

Ранее, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила о попытках цензуры со стороны руководства НБУ, которые начались с августа 2020 года, а также об отходе от прозрачности и незаангажированности центробанка.Она также указала на то, что через несколько часов после проведения одного из ее интервью, "по странному совпадению обстоятельств" был издан приказ главы НБУ о запрете комментировать темы внутренней ситуации в центробанке, кадровой политике, сотрудничестве с МВФ.

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