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Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca

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Болгария решила остановить прививки вакциной AstraZeneca
Правительство Болгарии решило приостановить иммунизацию населения вакциной против коронавируса AstraZeneca, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не опровергнет все сомнения в безопасности препарата.

Об этом сообщает издание Novinite.bg, передает Цензор.НЕТ.

"До тех пор, пока точный и четко подтвержденный диагноз не поступит в письменной форме от Европейского агентства по лекарственным средствам - можно вводить вакцину Astra Zeneca или нет, остановите", - сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов

В свою очередь глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов подтвердил готовность издать приказ о временной приостановке использования вакцины от англо-шведской компании. Он добавил, что кампания по вакцинации в стране будет продолжена вакцинами Pfizer и Moderna.

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Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд и Румыния.

Европейское агентство лекарственных средств заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.

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