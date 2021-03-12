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На Волыни обвалился мост, пострадали пять человек, - полиция

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На Волыни обвалился мост, пострадали пять человек, - полиция
В Волынской области 12 марта обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять рабочих.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

Инцидент произошел около 13:00 во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни.

Травмированных рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.

Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.

На месте происшествия работает полиция.

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Топ комментарии

  • Kolja Stambulskij
    велике крадівництво у дії..
  • Дмитро Хлопченко ae9eba52
    Большая стройка
  • Sav UA
    На Волыне обвалился мост

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    писаки...Волынь,Волыни. На Волині.Волинська область,а не ВолЕнська ! На Волыне обвалился мост, пострадали пять человек, - полиция - Цензор.НЕТ 8594
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