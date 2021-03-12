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Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено). ДОКУМЕНТ

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Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено). ДОКУМЕНТ
Евгения Кривенко живет с Владимиром Яценко гражданским браком. Ранее СМИ сообщали, что экс-топ "Привата" переписал на нее корпоративные права - свои доли в нескольких компаниях.

Решение вынесла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Его копия которого есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Так, суд арестовал депозитный счет, на котором лежат принадлежащие Яценко $3 млн, а также корпоративные права его гражданской жены Кривенко в 3 компаниях общей суммой 411 280 грн.

Таким образом Апелляция ВАКС частично удовлетворила ходатайство САП.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо" писал о том, что бывший заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях.

Также на Цензор.НЕТ: Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.

Суд арестовал $3 млн экс-топа ПриватБанка Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) 01
Суд арестовал $3 млн экс-топа ПриватБанка Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) 02

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Топ комментарии

  • Олег Жуковский f3c5280d
    А бенины лярды сцыкотно арестовать..!? Нашли какого то козла отпущения, хотя, хоть что то..
  • metal35
    ахахахах аж '3 ляма' это галимая показуха...в полной договорнике с Беней!
    3 ляма сюда.и 3 лярда бенЕ в карман.зеленое быдло схавает Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) - Цензор.НЕТ 4809
  • Шрек Баблокат
    любимый Боженька!.
    спасибо тебе за новый компьютер, и сделай пожалуйста так, что бы в 2021 году все активы, деньги, имущество, ценные бумаги Каломойского вернулись в государственный бюджет Украины, а сам Каломойский с его бандой сели в американскую тюрьму на три пожизненных срока, и что бы моя соседка-бабуля под 70 лет, получала пенсию 7 000 грн..
    Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено) - Цензор.НЕТ 253
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