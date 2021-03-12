С 1 апреля тариф на роды вырастет на 2 тыс. грн, - НСЗУ

С 1 апреля стоимость родов в Украине достигнет 10 382 гривен, тариф вырастет на 2 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом сообщила руководитель пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

Отмечается, что и за кесарево сечение, и за физиологические роды НСЗУ платит больницам одинаково.

"С 1 апреля к программе медагарнтий добавится отдельный пакет "ведение беременности". Так, бывшие поликлиники, которые стали диагностическими центрами (если там есть гинекологи и соответствующее оборудование) смогут заключать договор с НСЗУ на ведение беременности. То есть если женщина выберет медучреждение и раз в месяц будет посещать врача, то НСЗУ будет оплачивать заведению 720 грн/мес из расчета условно на 8 месяцев", - объяснила Гудзь.

Также медучреждение, которое и принимает роды, и оказывает помощь новорожденным будет получать повышающие коэффициенты по оплате услуг - 1,046. Тариф вырастет до 113 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг, а для младенцев весом более 1,5 кг будет составлять 25 115 грн.

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