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Зеленский пригласил премьера Израиля Нетаньяху на празднование 30-летия независимости Украины

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Зеленский пригласил премьера Израиля Нетаньяху на празднование 30-летия независимости Украины
Президент Владимир Зеленский пригласил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Собеседники также обсудили ситуацию на Донбассе и усилия, предпринимаемые правительством Украины для достижения мирного урегулирования в рамках Минского процесса. Глава Украинского государства поблагодарил Премьер-министра Израиля за твердую позицию израильского правительства в поддержке независимости и территориальной целостности Украины и пригласил Биньямина Нетаньяху принять участие в официальных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - сообщили в ОП.

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Топ комментарии

  • Yuriy Smith
    Сперва надо снести все памятники Бандере и пр., всем нацепить колорадки, как Биби любит, иначе это антииудаизм, а также не предлагать "хлеб-соль", шоп опять хабалка Бибина хлеб не бросала се под ноги.
    Зеля не позорился бы хоть - они столько раз плюнули в страну - но этот комик, ой, резидент - упорно лижет жёппу мацоедам избранному народу.
  • Олег Жуковский f3c5280d
    Нетаньяха- путлеровский корешок...
  • Чайка Київ
    Давно мадам Нетаньяху хліб-сіль не кидала?
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