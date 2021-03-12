Зеленский пригласил премьера Израиля Нетаньяху на празднование 30-летия независимости Украины

Президент Владимир Зеленский пригласил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Собеседники также обсудили ситуацию на Донбассе и усилия, предпринимаемые правительством Украины для достижения мирного урегулирования в рамках Минского процесса. Глава Украинского государства поблагодарил Премьер-министра Израиля за твердую позицию израильского правительства в поддержке независимости и территориальной целостности Украины и пригласил Биньямина Нетаньяху принять участие в официальных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - сообщили в ОП.

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