Оккупанты незаконно лишили свободы на Донбассе 268 человек, - Денисова

На оккупированной части Донбасса в незаконном заключении удерживают 268 человек. Еще 114 человек оккупанты бросили за решетку в Крыму.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила во время встречи с новым верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым, информирует Цензор.НЕТ.

"Отметила, что на временно оккупированных территориях продолжаются преследования граждан Украины с проукраинскими взглядами. На сегодня в незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находятся 268 наших сограждан, а 114 граждан Украины пока незаконно удерживаются в местах несвободы на территории Российской Федерации и во временно оккупированном Крыму. Большинство из них, а именно 78, имеют крымскотатарскую национальность", - сообщила Денисова.

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Она также отметила, что в ОРДЛО отменили государственный статус украинского языка, а документы, оформленные на украинском языке, будут, согласно планам оккупантов, действовать только до 1 марта 2023 года.

"Требование официального перевода приведет к трудностям получения жителями оккупированных территорий социальных и других услуг. Фактически, действия оккупационных администраций приводят к тому, что на тех территориях украинский язык будет отсутствовать", - заявила Денисова.

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При этом в Крыму обучение на украинском за годы оккупации сократилось в 50 раз - на сегодня на этом языке учатся всего 249 учеников, а на крымскотатарском - 6400 учащихся (3% от общего количества школьников в АРК).





