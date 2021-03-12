Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель"

Полиция во второй половине дня пятницы проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель" и ограничила работу отдельных подъемников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

Как сообщил агентству представитель полиции, причиной следственных действий является подозрение в несоблюдении карантинных ограничений в "красной" карантинной зоне.

По его словам, с большой вероятностью подъемники полностью прекратят работу в субботу, 13 марта.

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Ранее на этой неделе на курорте "Буковель" введены дополнительные ограничения: закрыт мини-рынок, на 4-местные кресельные подъемники сначала стали пускать максимум двух, а после образования очередей – максимум трех катающихся.

11 марта предприниматели из Ивано-Франковской области заблокировали дорогу на курорт "Буковель" с требованием его закрытия.