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Нацбанк предлагает создать отдельный финансовый суд

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Нацбанк предлагает создать отдельный финансовый суд
Заместитель председателя Национального банка Украины Ярослав Матузка высказался за создание специализированного финансового суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ 12 марта.

О такой идее он заявил на круглом столе, который состоялся накануне.

Согласно сообщению, по мнению Матузка, создание такого суда "позволит банкам более эффективно регулировать вопросы неработающих кредитов и положительно повлияет на инвестиционную среду".

Как заявляет представитель Нацбанка, более 130 000 судебных споров в Украине связаны с финансовым сектором, что равняется четверти всех судебных процессов.

"Учитывая проблематику мы инициировали вопрос о необходимости создания специализированного финансового суда. Мы считаем, что от создания специализированного финансового суда выигрывают все: кредиторы, заемщики, вкладчики и инвесторы. Ведь такой суд может стать действенным механизмом защиты их прав", - заявил Матузка.

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Согласно заявлению НБУ, суды рассматривают дела о задолженности с заемщиками на общую сумму 144 миллиардов гривен, с вкладчиками - на 18млрд, с инвесторами - на 81 млн гривен.

"На сегодняшний день банки активно говорят не только о загруженности судебной ветви власти, но и других проблемах: правоприменения или эффективное исполнение судебных решений для удовлетворения кредиторских требований. Мы должны наработать эффективный механизм для улучшения работы в этом направлении, и это может быть как специализированный финансовый суд, так и отдельная судебная палата по рассмотрению финансовых споров", - отметил директор юридического департамента НБУ Владислав Бедненко.

По сообщению пресс-службы НБУ, центробанк продолжит диалог с участниками рынка и органами государственной власти относительно перспектив создания и деятельности такого суда.

Топ комментарии

  • Благо Вещатель
    Прикольно.
    Главой будет гонтарева?
    Не, а шо?
    Так давайте отдельный суд образования, с разделением на садики школы вузы и всякие там ПТУ
    Отдельные суды по сельскому хозяйству, та по всем отраслям отдельные суды!!!!!
  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    За Финансовым нужно создать , - Автомобильный , Авиационный , Морской , Флоры и Фауны , Горный, подводный , Ямочный , - для тех кто пострадал после ямочного ремонта , и т д .
  • Вася Шевченко f77d76ba
    мало судов? давай ешшо ! а то кормушки переполнена...а желающие слюной давятся
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