Нацбанк предлагает создать отдельный финансовый суд

Заместитель председателя Национального банка Украины Ярослав Матузка высказался за создание специализированного финансового суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ 12 марта.

О такой идее он заявил на круглом столе, который состоялся накануне.

Согласно сообщению, по мнению Матузка, создание такого суда "позволит банкам более эффективно регулировать вопросы неработающих кредитов и положительно повлияет на инвестиционную среду".

Как заявляет представитель Нацбанка, более 130 000 судебных споров в Украине связаны с финансовым сектором, что равняется четверти всех судебных процессов.

"Учитывая проблематику мы инициировали вопрос о необходимости создания специализированного финансового суда. Мы считаем, что от создания специализированного финансового суда выигрывают все: кредиторы, заемщики, вкладчики и инвесторы. Ведь такой суд может стать действенным механизмом защиты их прав", - заявил Матузка.

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Согласно заявлению НБУ, суды рассматривают дела о задолженности с заемщиками на общую сумму 144 миллиардов гривен, с вкладчиками - на 18млрд, с инвесторами - на 81 млн гривен.

"На сегодняшний день банки активно говорят не только о загруженности судебной ветви власти, но и других проблемах: правоприменения или эффективное исполнение судебных решений для удовлетворения кредиторских требований. Мы должны наработать эффективный механизм для улучшения работы в этом направлении, и это может быть как специализированный финансовый суд, так и отдельная судебная палата по рассмотрению финансовых споров", - отметил директор юридического департамента НБУ Владислав Бедненко.

По сообщению пресс-службы НБУ, центробанк продолжит диалог с участниками рынка и органами государственной власти относительно перспектив создания и деятельности такого суда.