Президент утвердил Национальную молодежную стратегию до 2030 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 94/2021 "О Национальной молодежной стратегии до 2030 года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Целью стратегии является утверждение важности молодежи для развития государства, а также создание возможностей для молодых людей развиваться в этом направлении, быть конкурентоспособными, экономически активными, ответственными и сознательными.

Документ предусматривает создание условий для усиления самостоятельности молодых людей, формирования у них навыков здорового образа жизни, развития физической культуры, здорового питания и тому подобное.

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По словам Зеленского, в центре внимания стратегии - молодежь, которая признается создателем как собственного будущего, так и будущего всей страны.

А государство должно стать современным и инновационным сервисом для молодежи, чтобы каждый молодой человек имел желание и возможности реализовывать свой потенциал в Украине, отметил глава государства.

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Указом также предусмотрено, что для внедрения стратегических направлений Кабинет Министров Украины в течение месяца должен разработать и утвердить социальную целевую программу "Молодежь Украины" на 2021 - 2025 годы.