Редактор белорусской версии международного волонтерского сообщества InformNapalm Ивашин задержан в Гродно

В Беларуси задержали журналиста, редактора белорусской версии журналистского сообщества InformNapalm, Дениса Ивашина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает группа InformNapalm.

В сообщении отмечается: "Внимание, очень важно! Сегодня в Беларуси, в г. Гродно задержали белорусского журналиста, редактора белорусской языковой версии сайта международного волонтерского сообщества InformNapalm Денис Ивашин.

Мать Дениса - Людмила сообщила, что Дениса задержало КГБ Беларуси, сейчас происходит обыск в его квартире. Вероятно, задержание связано с его журналистской деятельностью. Вчера, Денис давал комментарии каналу "Настоящее Время" на тему третьей части своего расследования для издания "Новы Час / Novy Čas" о бывших бойцах расформированного в Украине спецподразделения "Беркут", которые сбежали в Беларусь и продолжают разгонять протестные акции по указанию режима Лукашенко.

"Задержание Дениса работниками милиции может нести угрозу его жизни и здоровью, поэтому просим максимальной огласки от журналистов и правозащитных организаций. Также обращаемся за помощью в Министерство иностранных дел Украины и лично Дмитрию Кулебе. Обращаем внимание МИД Украины, что Денис имеет статус зарубежного украинца (Зарубежный украинец - это лицо, которое является гражданином другого государства, а также имеет украинское этническое происхождение или происхождением из Украины, поэтому также обращаемся к представителям украинской диаспоры в разных странах мира, чтобы придать этому событию общественную международную огласку", - подчеркнули в сообществе.

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