Фракция "СН" на своем заседании обсудит президентский законопроект об ответственности за недостоверное декларирование
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.
"В понедельник, 15 марта, состоится заседание фракции "Слуга народа". Депутаты обсудят важные законодательные инициативы, которые на повестке дня пленарных заседаний парламента 16-19 марта. Среди приоритетных – законопроект об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации (№ 4651)", – отмечается в сообщении.
Также фракция намерена рассмотреть законопроекты о приватизации объектов большой приватизации (№ 4543), об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№ 2194), о продаже земли государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы (№ 2195).
Кроме того, на повестке дня – рассмотрение проектов законодательных актов о кредитовании в иностранной валюте (№ 4475, 4398 и 4399).