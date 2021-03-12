СБУ начала расследование деятельности должностных лиц "Донецкоблгаза"

Служба безопасности Украины ведет расследование по фактам диверсий, совершенных должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз", которые привели к отключению 58 котельных в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что владельцами ПАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации. При этом данное акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение", - сказано в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и привлечение их к ответственности.

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Как сообщалось 6 марта со ссылкой на пресс-службу "Донецкоблгаза", что НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК.

В свою очередь, пресс-служба группы "Нафтогаз" в соцсети Facebook призвала "Донецкоблгаз" прекратить нарушение "Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам", воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго".

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Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 марта заявил о возобновлении работы котельных "Донецктеплокоммунэнерго" после того, как они были отключены вопреки постановлению Кабинета министров.

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время будет проведена проверка компаний, владеющих "Донецкоблгазом", и в случае выявления нарушений "Донецкоблгаз" вернется под государственное управление.

Журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко уточнил, что речь может идти об украинском бизнесмене Сергее Курченко.

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"Владельцев "Донецкоблгаза" связывают с Сергеем Курченко", - написал он в телеграм-канале в четверг, комментируя решение СНБО о проверке.