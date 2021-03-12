СБУ начала расследование деятельности должностных лиц "Донецкоблгаза"
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлено, что владельцами ПАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации. При этом данное акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение", - сказано в сообщении.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и привлечение их к ответственности.
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Как сообщалось 6 марта со ссылкой на пресс-службу "Донецкоблгаза", что НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК.
В свою очередь, пресс-служба группы "Нафтогаз" в соцсети Facebook призвала "Донецкоблгаз" прекратить нарушение "Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам", воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго".
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Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 марта заявил о возобновлении работы котельных "Донецктеплокоммунэнерго" после того, как они были отключены вопреки постановлению Кабинета министров.
11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время будет проведена проверка компаний, владеющих "Донецкоблгазом", и в случае выявления нарушений "Донецкоблгаз" вернется под государственное управление.
Журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко уточнил, что речь может идти об украинском бизнесмене Сергее Курченко.
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"Владельцев "Донецкоблгаза" связывают с Сергеем Курченко", - написал он в телеграм-канале в четверг, комментируя решение СНБО о проверке.