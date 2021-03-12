Польша высылает двух белорусских дипломатов

Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что из страны вышлют еще двух из белорусских дипломатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об Об этом 12 марта он сообщил в Twitter.



"В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из представительства в Варшаве", – заявил Пшидач.

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