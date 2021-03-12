ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в оккупированном Крыму задержали двух человек, что 9 марта участвовали в возложении цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Крым.Реалии".

Жительницу Алушты Елизавету Павленко и Владислава Есипенко родом из Кривого Рога задержали 10 марта. За день до этого оба участвовали в возложении цветов к памятнику Тараса Шевченко в Крыму по случаю дня рождения поэта.

Как отмечает издание, Павленко и Есипенко задержали сотрудники ФСБ России в масках на Ангарском перевале. После этого Елизавету Павленко отвезли домой и в течение восьми часов проводили у нее обыск. У женщины изъяли технику и личные вещи, однако она находится дома.

В то же время Владислава Есипенко сотрудники ФСБ увезли в неизвестном направлении. Только на утро 12 марта стало известно, что он находится в изоляторе в Симферополе.

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Жена Есипенко, Екатерина, рассказала, что ему инкриминируют ч. 1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконные изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сейчас, по словам адвоката Эмиля Курбединова, Владиславу Есипенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 мая. Сам адвокат до сих пор не смог увидеться со своим подзащитным.