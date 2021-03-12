Зеленский о решениях СНБО: "Украина дает сдачи" (обновлено). ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский опубликова видеоролик, в котором объяснил последние решения СНБО и анонсировал последующие шаги Совета.

Видео опубликовано на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости", - сказал Зеленский о недавних решениях СНБО.

Президент говорит, что пока украинцы пытались найти справедливость, некоторые лица присваивали себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы "и даже, как оказалось, Конституционный Суд Украины".

Санкции США против Коломойского Зеленский прокомментировал так: "Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не играют никакой разницы - это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и на других государственных служащих. Первое - поддерживается. Второе - заканчивается".

Президент подчеркнул, что решения СНБО приняты "не потому, что кто-то нам позвонил".

"Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость. Может, хочет и будет. А тем, кто еще в этом сомневается: до следующих заседаний Совета национальной безопасности и обороны. Слава Украине", - завершил Зеленский.