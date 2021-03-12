Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция. ФОТО
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Патрульная полиция оштрафовала народного депутата из фракции "Слуга народа" за парковку автомобиля на пешеходном переходе возле Офиса Президента в Киеве.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамия, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина Арахамия привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - написал Билошицкий.
Полицейский добавил, что было составлено административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП. Штраф был оплачен на месте с помощью электронного терминала.