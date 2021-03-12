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Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция. ФОТО

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Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция. ФОТО
Патрульная полиция оштрафовала народного депутата из фракции "Слуга народа" за парковку автомобиля на пешеходном переходе возле Офиса Президента в Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамия, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина  Арахамия привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - написал Билошицкий.

Полицейский добавил, что было составлено административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП. Штраф был оплачен на месте с помощью электронного терминала.

Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция 01

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Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция 02

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ого...510 грн...чашка неполная чая в вельвете - на ветер ))))
    Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7264

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  • I D 1f3b7626
    Трохи смішно навіть...Справа не в тому, що це створіння заплатило штраф...А що воно паркується , як бидлота...ЗЕбидло....
  • Fox 1 b13bec2b
    Почему не эвакуировали машину с перехода?!
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