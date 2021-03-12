Главные новости 12 марта: Зеленский угрожает олигархам, СБУ взялась за экс-нардепов

Зеленский рассказал о решения СНБО, СБУ взялась за экс-депутатов, Микитася выпустили из СИЗО, Арахамия припарковался на переходе, - новости Украины 12 марта.

Зеленский пугает олигархов

Президент записал видео, в котором объясняет недавние решения СНБО и обещает вернуть украинцам справедливость. "Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости", - утверждает Зеленский.

"Фамилии здесь не играют никакой разницы - это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и на других государственных служащих. Первое - поддерживается. Второе - заканчивается", - пообещал президент.

Китайцы возмутились из-за "МоторСичи"

Министерство иностранных дел Китая требует, чтобы правительство Украины защищало иностранных инвесторов. "Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", – заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзян.

СБУ взялась за ратифицировавших "харьковские соглашения" депутатов

Служба безопасности Украины расследует факт госизмены в 2008-2010 годах. Следователи изучают обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады.

Суд арестовал $3 млн Яценко

Также под арест попали корпоративные права гражданской жены экс-топа "ПриватБанка". Раньше журналисты сообщали, что Яценко успел переписать на нее и дочь значительную часть имущества.

Микитася выпустили из СИЗО

Бывшего нардепа и экс-главу "Укрбуда" отпустили под ночной домашний арест.

Арахамия припарковался на пешеходном переходе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента и запарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе. Его оштрафовали на 510 грн.