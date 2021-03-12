Данилов: Депутаты звонят мне и говорят, что не голосовали за "харьковские соглашения"

Секретарь СНБО Данилов пояснил, что именно будет выяснять СБУ во время расследования обстоятельств голосования за Харьковские соглашения.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Данилова, после вчерашнего сообщения о том, что СБУ проверит голосовавших за "харьковские соглашения депутатов", у него "телефон был красный".

"Они мне звонят, говорят: Вячеславович, мы не голосовали. Один говорит: меня вообще в зале не было! Тогда у меня вопрос: как вообще это происходило? Кто же тогда голосовал? И почему тогда не было понимания, контроля со стороны тех лиц, которые должны это контролировать? Почему это сфальсифицированое решение привело к тем последствиям", - сказал Данилов.

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По его словам, СБУ проверит, не получил ли кто-то из тогдашних депутатов взятку за то, что поддержал "харьковские соглашения".

"Если кому-то не за что волноваться - он может за это не волноваться. Но если у кого-то после этого голосования появился дом в Конче-Заспе, появились счета или другие вещи - мы их просто допросим, ​​откуда вы, ребята, именно в это время как раз это взяли. И все. Все довольно просто. Ничего сложного здесь нет", - пояснил он.

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"Министры, которые поставили подпись под этими соглашениями, которые все завизировали - они также будут отвечать", - добавил Данилов.

Напомним, ранее СНБО поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь.