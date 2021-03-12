Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно

Канада не изменит политику давления на Россию, пока РФ не вернет Крым Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины тверда. Мы продолжим давить на Россию, пока она не будет уважать суверенитет, территориальную целостность и международное право ", - сказал Гарно. Он добавил, что Канада поддерживает инициативу Крымской платформы, "призванной предоставить долгосрочное видение деоккупации и реинтеграции Крыма".

"Канада подтверждает свою солидарность с народом Украины, который продолжает неутомимо бороться за свои основополагающие права и свободы", - подчеркнул министр.

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Напоминаем, в ООН проходит виртуальное заседание высокого уровня по формуле "Арріа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".