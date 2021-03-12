Новости • Агрессия России против Украины

Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно

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Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно
Канада не изменит политику давления на Россию, пока РФ не вернет Крым Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины тверда. Мы продолжим давить на Россию, пока она не будет уважать суверенитет, территориальную целостность и международное право ", - сказал Гарно. Он добавил, что Канада поддерживает инициативу Крымской платформы, "призванной предоставить долгосрочное видение деоккупации и реинтеграции Крыма".

"Канада подтверждает свою солидарность с народом Украины, который продолжает неутомимо бороться за свои основополагающие права и свободы", - подчеркнул министр.

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Напоминаем, в ООН проходит виртуальное заседание высокого уровня по формуле "Арріа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".

Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно - Цензор.НЕТ 1347 Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно - Цензор.НЕТ 6739
  • olele



    ОЛЕКСАНДР КОЛИМ @Oleksandr_Kolym 16 ч

    Крим - це Україна!!!

    Березень 2014 року

    Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно - Цензор.НЕТ 4603

  • Александр Дорошенко e3614bd2
    И реально что-то делают? Могут сделать?
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