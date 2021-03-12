Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно
Об этом заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины тверда. Мы продолжим давить на Россию, пока она не будет уважать суверенитет, территориальную целостность и международное право ", - сказал Гарно. Он добавил, что Канада поддерживает инициативу Крымской платформы, "призванной предоставить долгосрочное видение деоккупации и реинтеграции Крыма".
"Канада подтверждает свою солидарность с народом Украины, который продолжает неутомимо бороться за свои основополагающие права и свободы", - подчеркнул министр.
Напоминаем, в ООН проходит виртуальное заседание высокого уровня по формуле "Арріа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".