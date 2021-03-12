Экс-председатель ВР Литвин о Харьковских соглашениях: "Это была абсолютная безысходность"

Янукович был вынужден подписать, а Верховная Рада - ратифицировать Харьковские соглашения, так как иначе украинская экономика рухнула бы от неподъемной цены на газ.

Об этом бывший спикер парламента Владимир Литвин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Это была абсолютная безысходность. Когда выступает премьер-министр, министр иностранных дел, министр экономики, министр финансов и доказывают, что Украина упадет, потому что цены этой не выдержат за энергоносителями, и нам нужно принять это унизительное, возможно, решение, но выхода другого нет", - сказал Литвин.

По его словам, 16 голосов для ратификации Харьковских соглашений парламентом дали представители оппозиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Данилов: депутаты звонят мне и говорят, что не голосовали за "харьковские соглашения"

"Если бы 16 голосов не дали представители оппозиции, то пропрезидентская или правящая коалиция имела бы всего-навсего 220 (голосов. - Ред.). И если бы хотели - заблокировали бы и решения, голосования не было. Потому что каждый знал своих депутатов. Потому что когда эта проблема была решена тем способом, которым она была решена, сразу все разбежались и успокоились. Считали, что они свою миссию выполнили", - утверждает Литвин.

Экс-спикер говорит, что предлагал лидерам парламентских фракций сорвать голосование.

Также на Цензор.НЕТ: Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку "харьковских соглашений". СПИСОК

"Я еще раз предупреждал и просил, что я готов объявить перечень фамилий народных депутатов, которые отсутствуют - так, как это было сделано в 2004 году - и заблокировать их карточки. Когда этого не сделали, я абсолютно убежден, что хотели закрыть эту тему, прикрыться Харьковским соглашениям, чтобы не говорили о соглашении 2009 года", - говорит он.

Напомним, ранее СНБО поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь.