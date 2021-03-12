Данилов о "Мотор Сичи": Никто не произносил слово "национализация"

Речь о национализации "Мотор Сичи" не идет. Предприятие в рамках закона вернут народу Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Слово "национализация" никоим образом не было применено ни на заседании СНБО, ни в решении, которое принимала СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Были совсем другие слова", - сказал он.

Данилов напомнил, что Украина находится в состоянии информационной войны с РФ.

"Речь шла о том, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время вернется в собственность украинского народа законно согласно действующему украинскому законодательству", - добавил он.

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Секретарь СНБО отметил, что Украина заинтересована в реальных инвестициях, которые будут заходить в государство, а не перебрасывании денег из одного офшора в другой.

"Мы будем признавать только те деньги, которые официально зашли на банковские счета, которые находятся на территории Украины. Все остальные, кто там что-то там себе придумал, что-то покупает: вот у кого покупали - у того и спрашивайте", - сказал Данилов.

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Кроме этого, он отметил, что Украина не может себе позволить продать или передать Китаю свои технологии.

"Передавать в Китай технологии, уникальные технологии нашего оборонно-промышленного комплекса мы не собираемся. Это очень опасно для нас. Почему? Потому что через год-за полтора китайцы самостоятельно, имея наши технологии, будут производить такие же двигатели, и это предприятие, которое сегодня находится в Запорожье, вообще прекратит существование. Вот об этом идет речь", - сказал секретарь СНБО.

"Те, кто вкладывал в Украине, обязательно будут получать за это компенсации. Мы понимаем, о каких деньгах идет речь", - подытожил Данилов.

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