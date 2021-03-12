Кулеба призвал Россию допустить международные организации в оккупированный Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию допустить представителей международных организаций на территорию оккупированного Крыма. Речь идет, в частности, о представителях ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Twitter.

Кулеба призвал Москву занять в этом вопросе неполитизированную позицию.

"Мы призываем Россию как государство-оккупанта занять неполитизированную позицию и обеспечить ООН, а также другим международным организациям, включая ОБСЕ и Совет Европы, полный доступ к Крыму в соответствии с международным правом", - заявил министр.

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