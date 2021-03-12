Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Кулеба призвал Россию допустить международные организации в оккупированный Крым

1 44914
Кулеба призвал Россию допустить международные организации в оккупированный Крым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию допустить представителей международных организаций на территорию оккупированного Крыма. Речь идет, в частности, о представителях ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Twitter.

Кулеба призвал Москву занять в этом вопросе неполитизированную позицию.

"Мы призываем Россию как государство-оккупанта занять неполитизированную позицию и обеспечить ООН, а также другим международным организациям, включая ОБСЕ и Совет Европы, полный доступ к Крыму в соответствии с международным правом", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ задержала двух людей в оккупированном Крыму, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко, - СМИ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Быдло Мавзолейное 7 лет дрочит на Украину....а на самом деле 500 лет.шакалы гребанные Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 5459
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости