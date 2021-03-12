Рахманин: Ответственность за Харьковские соглашения должен нести в том числе глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко

Руслан Демченко в 2010 году был заместителем министра иностранных дел и причастен к подготовке Харьковских соглашений.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ.

"По странной иронии судьбы, человек, который непосредственно готовил Харьковские соглашения - сознательно! Уже нельзя сказать, что бессознательно! - был тот человек, который сегодня занимает должность заместителя секретаря СНБО. А тогда занимал должность заместителя министра иностранных дел. И когда вы говорите, что давайте, Служба безопасности займется теми людьми, которые имели непосредственное отношение - давайте господином Демченко она займется? К примеру", - сказал Рахманин.

Он предложил вспомнить, что руку к Харьковским соглашениям приложили не только Янукович и депутаты, но и тогдашний состав СНБО и руководители целого ряда министерств.

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"Давайте привлечем к ответственности - в известной степени - президента Ющенко. Знаете, почему? Ну а чего, он же не довел до логического завершения решение СНБО. Или президента Кучму, при президентстве которого появились заключительные положения Конституции, где было предусмотрено пребывание военно-морских баз на территории Украины", - добавил Рахманин.

Данилов ответил, что если информация о причастности Руслана Демченко к Харьковским соглашениям подтвердится, он будет привлечен к ответственности.

"Если господин Демченко принимал в этом участие - он также должен нести ответственность. У Владимира Александровича (Зеленского. - Ред.) нет людей, которые имеют некую индульгенцию, защиту от того, что если человек нарушил закон", - сказал он.

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"Не то что должен кто-то сесть за решетку, кого-то надо там казнить, и так далее. Это для того, чтобы в будущем этого никогда не повторялось. Это очень и очень важный момент", - добавил Данилов.