К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА
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Уборка снега на улицах Киева продолжается, к роботе привлечено 378 единиц специализированной техники
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В столице продолжается работа дорожных служб коммунальной корпорации "Киевавтодор". В связи с уменьшением трафика на дорогах, проезжие части начали очищать колоннами спецтехники. Сейчас задействовано 378 единиц спецтехники. Остановки общественного транспорта, лестницы, узкие тротуары и пешеходные переходы очищают 277 работников в составе 35 бригад по ручной уборке", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что просят водителей учитывать погодные условия, быть осторожными на дороге и соблюдать безопасную скорость.