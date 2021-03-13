Новости

К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА

3 72711
К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА
Уборка снега на улицах Киева продолжается, к роботе привлечено 378 единиц специализированной техники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В столице продолжается работа дорожных служб коммунальной корпорации "Киевавтодор". В связи с уменьшением трафика на дорогах, проезжие части начали очищать колоннами спецтехники. Сейчас задействовано 378 единиц спецтехники. Остановки общественного транспорта, лестницы, узкие тротуары и пешеходные переходы очищают 277 работников в составе 35 бригад по ручной уборке", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что просят водителей учитывать погодные условия, быть осторожными на дороге и соблюдать безопасную скорость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды ограничено движение крупногабаритного транспорта в четырех областях, - ГСЧС

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • валера цыб
    Быстрее убирайте, а то к вечеру растает! Вот так и киздят деньги из бюджета.
  • Игорь Монахов
    да... и все 378 единиц техники заняты расчисткой снега от дома Боксера до Мэрии - чтобы оно могло приехать в мэрию и возглавить борьбу по уборке снега в городе... К уборке снега в Киеве привлечено 378 единиц спецтехники, - КГГА - Цензор.НЕТ 7629
  • Полтава и Харьков
    Да так же и боролись. Только машин было гораздо меньше на дорогах, проще было убирать. А если уж вообще стихия в разгул шла, то тормозилось все. В одну зиму, помню, дня 3 даже хлеб не развозили в магазины, представляю, что сейчас бы кричали.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости