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От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин

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От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин
Неподалеку от населенного пункта Марьинка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников. От пули снайпера погиб военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщила в Фейсбуке Оперативно-тактическая группировка "Восток".

В сообщении отмечается: "12 марта, недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников.

Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителеям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

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Топ комментарии

  • Nikolai Іchen
    Сумно.Шкода до болю!
  • _999_
    Я просто не понимаю сколько это будет продолжаться? Никакого перемирия давно нет, чуть ли не каждый день гибнут наши военные. Где решения на государственном уровне? Почему все молчат? Просто страшно и обидно за этим наблюдать....
  • Van-Basten Van-Basten
    Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
    Співчуття його рідним та побратимам.От пули российского снайпера 12 марта под Марьинкой погиб украинский воин - Цензор.НЕТ 6442
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