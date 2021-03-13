Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо

Введение "паспортов вакцинации", которые будут удостоверять наличие у владельца документа прививки от COVID-19, могут способствовать росту уровня дискриминации.

Какпередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-0конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Идея сертификатов вакцинации для внутреннего использования вызывает вопросы относительно равенства, честности и справедливости. Может иметь место дискриминация ", - сказал Трюдо.

По его словам, дискриминацию могут испытать люди, которые по объективным причинам не могут вакцинироваться. "Есть люди, которые по медицинским или иным причинам не смогут получить прививки. Есть другие, которые не входят в приоритетные категории населения, поэтому вынуждены ждать значительно дольше до вакцинации. Нам следует учитывать это", - отметил глава правительства Канады.

В то же время он признал, что для восстановления поездок подобные сертификаты могут быть полезными.

"В мире есть страны, посещать которые не следует без наличия доказательств получения прививок от некоторых тропических болезней. Это действует уже давно", - отметил Трюдо.

По его словам, введение требований о наличии прививок от COVID-19 для международных путешествий "активно изучают многие страны, и мы - среди них".

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