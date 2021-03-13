За минувшие сутки 1 воин погиб, 1 получил боевую травму. Зафиксировано 14 нарушений режима "тишины", - штаб ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Сообщается, что вблизи населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. В результате, один украинский воин получил боевое травмирование. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СХІД", вблизи Старогнатовки, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а у поселков Тарамчук и Пески - еще и из стрелкового оружия и станковой противотанкового гранатомета. Около населенного пункта Гнутово, захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. На этом же направлении были замечены инженерные оборудования позиций войск противника", - подчеркивают в штабе.
Сообщается также, что вблизи населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
"Командование операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. На дерзкие действия противника наши воины открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в штабе.
По состоянию на 7 утра, 13 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Все они были осуществлены районе населенного пункта Пески. Противник открывал огонь в сторону наших позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет.