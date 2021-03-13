В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, зафиксированы 13 276 случаев заражения, почти 4 тыс. человек госпитализированы

13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 марта 2021 года. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализованы - 3967 человек;

▪️летальних случаев - 243;

▪️выздоровели - 4897 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46361, методом ИФА - 18658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34251).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 451 744 человека;

🔺выздоровели - 1 219 773 человека;

🔺летальних случаев - 28 158;

🔺проведено ПЦР-тестов - 7328468.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

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