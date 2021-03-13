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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, зафиксированы 13 276 случаев заражения, почти 4 тыс. человек госпитализированы

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, зафиксированы 13 276 случаев заражения, почти 4 тыс. человек госпитализированы
13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 марта 2021 года. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализованы - 3967 человек;

▪️летальних случаев - 243;

▪️выздоровели - 4897 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46361, методом ИФА - 18658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34251).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 451 744 человека;

🔺выздоровели - 1 219 773 человека;

🔺летальних случаев - 28 158;

🔺проведено ПЦР-тестов - 7328468.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Це пірімога майстра боротьби з ковідом! Ура!
  • Иван Стариков
    хвала дебилам, которые на всё забили
  • Nikolai Chizhevsky
    Иван Ребров 82e314e3 не сравнивайте с россией показатели зараженных так как кацапы носятся со своим спутником как с пысаной торбой идет мощнейшая пропаганда ее вакцины плюс она обсерает конкурентов и к тому же как обычно на белое черное и наоборот вчера у рос пропагандов появилась новость что идет мощнейшая атака на их спутник "США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». Об этом предупредил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные спецслужб" https://lenta.ru/news/2021/03/12/atack/,то есть не они дезинформируют а наоборот их-шаблон один и тот же когда орки обстреливают наши позиции в россии новость-всу обстреливает "апалченцев" поэтому верить кацапам нельзя больше чем уверен есть какие то побочки смерти но в Европе и США это не скрывают ксати Польша тоже показатели вверх несмотря что там идет вацинация давно а Италия закрывается до Пасхи там тоже идет вакцинация вы слышали в новостях что есть побочки и смерти от спутника?нет, так как кацапы хотят показать что их вакцина идеальна и день за днем снижается вот чудо то какое даже если будут загибаться сотнями мы никогда не узнаем у нас же Степанов наоборот нагнетает чтоб кололись индийской бормотухой поэтому показатели будут расти они даже тесты по 100 000 делают сейчас и чтоб страшней все выглядело но тогда максимум было по 15 000 в локдаун но тестов максимум 60 000
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