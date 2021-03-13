Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак

Вчера, 12 марта главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел телефонный разговор с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, генерал-полковник Руслан Хомчак проинформировал главного маршала авиации сэра Стюарта Пича о текущей ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"Вооруженная агрессия России на Донбассе является основной угрозой не только для Украины и ее национальной безопасности, но для безопасности и стабильности всех стран Альянса", - отметил главнокомандующий ВС Украины.

Особое внимание во время разговора стороны уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между Украиной и НАТО.

"Хочу отметить как друг Украины прогресс, который достигли ваши Вооруженные Силы. Мы будем продолжать находить дальнейшие пути оказания необходимой помощи украинской армии, - отметил Пич.

В ходе телефонного разговора генерал-полковник Руслан Хомчак поблагодарил НАТО за поддержку нашего государства и отметил, что диалог Вооруженных Сил Украины и НАТО сохраняет положительную динамику.

Также стороны обсудили вопросы противодействия распространению COVID-19. Хомчак проинформировал собеседника о начале вакцинации личного состава Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Начальник Генштаба Корнийчук: Пока идет война, сокращений войска не будет

"Кроме этого, собеседники договорились координировать дальнейшие совместные усилия по углублению сотрудничества между НАТО и Украиной в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, в том числе и во время очередного заседания Военного комитета НАТО с Украиной во второй половине марта текущего года в Брюсселе", - сказано в сообщении Генштаба.