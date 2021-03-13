В больницах Ужгорода закончились койки для пациентов с коронавирусом, - врач-инфекционист

В Ужгороде на Закарпатье наблюдается сложная ситуация с госпитализацией из-за коронавируса. В больницах не хватает коек для пациентов, и больных оставляют лечиться дома.

Об этом сообщил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня мне не удалось положить в стационар пациентов, которые требовали госпитализации. Сейчас они находятся дома на кислородных концентраторах. И, слава Богу, удалось их обеспечить хотя бы этим необходимым оборудованием для того, чтоб они могли дышать", - отметил врач.

Он добавил, что больные, которых оставили дома, молодые люди. И на утро 12 марта, по всему городу было только пять свободных коек, на которых могли бы разместить таких пациентов.

"Интенсивная терапия также занята и не справляется. Мы очень надеемся, что сможем привлечь какие-либо дополнительные ресурсы, чтоб стабилизировать ситуацию", - добавил врач.

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