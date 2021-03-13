В больницах Ужгорода закончились койки для пациентов с коронавирусом, - врач-инфекционист
Об этом сообщил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня мне не удалось положить в стационар пациентов, которые требовали госпитализации. Сейчас они находятся дома на кислородных концентраторах. И, слава Богу, удалось их обеспечить хотя бы этим необходимым оборудованием для того, чтоб они могли дышать", - отметил врач.
Он добавил, что больные, которых оставили дома, молодые люди. И на утро 12 марта, по всему городу было только пять свободных коек, на которых могли бы разместить таких пациентов.
"Интенсивная терапия также занята и не справляется. Мы очень надеемся, что сможем привлечь какие-либо дополнительные ресурсы, чтоб стабилизировать ситуацию", - добавил врач.