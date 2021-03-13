Мы вошли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Совсем другая клиническая картина, заражается больше людей, - Степанов

Украина вошла в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса, меняется клиническая картина COVID-19 и растет заболеваемость.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны понимать, что мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи, он более контагиозен и больше людей заражается, поражает молодых людей. Мы видим изменения клинической картины, он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина", - сказал он.

Вместе с тем, комментируя ситуацию в Ивано-Франковской области, Степанов отметил стабилизацию ситуации.

"По количеству заболевших, я думаю, мэр (Ивано-Франковска. - Ред.) это подтвердит, в последние несколько дней мы видим стабилизацию ситуации, я имею в виду, что у нас нет такого роста заболевания, которое было. Ивано-Франсковская область уже не входит в топ по количеству заболевших", - сказал министр.

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