Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав

За минувшие сутки, 12 марта, в Украине привиты от коронавируса 9304 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Минздрава.

Все эти люди получили первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca индийского производства.

Таким образом, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Украине вакцинированы от коронавируса 47 541 человек. В настоящее время в нашей стране вакцинированные получают первую дозу препарата.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая - в Черниговской области (756 прививок).

Отметим, что 11 марта в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек.