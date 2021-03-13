Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав
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За минувшие сутки, 12 марта, в Украине привиты от коронавируса 9304 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Минздрава.
Все эти люди получили первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca индийского производства.
Таким образом, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Украине вакцинированы от коронавируса 47 541 человек. В настоящее время в нашей стране вакцинированные получают первую дозу препарата.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая - в Черниговской области (756 прививок).
Отметим, что 11 марта в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек.