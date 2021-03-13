Новости • Коронавирус и карантин

Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав

1 88774
Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав
За минувшие сутки, 12 марта, в Украине привиты от коронавируса 9304 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Минздрава.

Все эти люди получили первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca индийского производства.

Таким образом, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Украине вакцинированы от коронавируса 47 541 человек. В настоящее время в нашей стране вакцинированные получают первую дозу препарата.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая - в Черниговской области (756 прививок).

Отметим, что 11 марта в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Їх вже повезли по асфальтованим дорогам. Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1739
  • Василь Худотеплий
    Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6722
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ///
    Україна не встигає використати закуплену вакцину до закінчення терміну придатності
    Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4325

    Термін придатності вакцини Covishield від коронавірусу, 500 тис. доз якої отримала Україна, закінчується 23 червня 2021 року. Аби уся партія була використана вчасно, швидкість вакцинації в країні має зрости щонайменше вдвічі.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости