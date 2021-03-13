Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов

Независимо от должностей и фамилий, лица, которые были причастны к подписанию Харьковских соглашений, будут нести ответственность.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", комментируя вопрос причастности первого заместителя Аппарата СНБО Руслана Демченко к подготовке Харьковских соглашений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу сказать, что если кто-то, - не имеет значения, кто - из должностных лиц был причастен, он должен за это отвечать. Был ли господин Демченко причастен или нет - мне не известно. Если в процессе следствия, в процессе расследования, которые будут проводить следователи, что-то будет выясняться, еще раз - не имеет значения фамилия, имя, отчество, имеет значение позиция, которую будет занимать следствие... Вы слышали выступление Президента, он четко сказал: индульгенции ни у кого нет, если человек виновен, он должен отвечать", - заявил Данилов.

Ранее Цензор.НЕТ также сообщал со ссылкой на заявление Данилова, что СБУ проверит, не получил ли кто-то из тогдашних депутатов взятку за то, что поддержал "харьковские соглашения".

Напомним, ранее СНБО поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь.

Читайте также: Рахманин: ответственность за Харьковские соглашения должен нести в том числе глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко