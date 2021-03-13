Спасенные с затонувшего у берегов Румынии судна моряки вернутся в Украину на следующей неделе, - посольство

Вчерашние поисковые работы румынских военных спасателей завершились безрезультативно. Корабль ВМС Румынии покинул место аварии. Сегодня в 7 утра поиски были возобновлены силами и специальными судами Береговой охраны Пограничной полиции Румынии и Морской судоходной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Румынии.

"Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале его зафиксировали в районе аварии, но не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с начала поисковой операции считается пропавшим без вести", - сказано в сообщении посольства.

Кроме этого подчеркивается, что состояние спасенных моряков удовлетворительное. Все они будут находиться под медосмотром в больнице г.Констанца до 15 марта. Вчера им вручили свидетельства для возвращения в Украину.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - добавили в посольстве.

Все моряки обеспечены одеждой и надлежащим питанием.

Как сообщалось, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжались поиски 1 человека. Позже МИД обнародовал имена погибших и пострадавших граждан Украины.

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.

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